اليوم السابع
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الاحتلال يقصف قسم الأطفال والحضانة بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 08:46 م
الاحتلال يقصف قسم الأطفال والحضانة بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مستشفى كمال عدوان
أحمد علوى

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قال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، لوسائل إعلام ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قامت قصف طابق الأطفال وقسم الحضانة وخزانات المياه في المستشفى.

وأضاف أن المستشفى فى الوضع الحالى فى حالة انهيار شبه كامل، حيث تعرض لقصف إسرائيلي كثيف خلال زيارة وفد من منظمة الصحة
وعن الإصابات فأشار أبو صفية، إلى ان هناك 6 إصابات جراء قصف على الطابق الثالث المخصص للأطفال بالمستشفى.
وتابع مدير مستشفى كمال عدوان، ليست لدينا مركبة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة، ونناشد العالم التدخل لحماية المستشفى من الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.

وكنا قد طلبنا من منظمة الصحة حمايتنا، فإذا وفدها يتعرض معنا للقصف.







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