تمويل مشروعات المرأة من بنك ناصر الاجتماعي.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يحرص بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك على تمويل المشروعات " مستورة " و يمنح تمويل مشروع مستورة بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا بشرط أن يتراوح عمر المستفيدة ما بين 21 إلى 60 عاما، ويعتبر هذا التمويل من أنجح المبادرات التى يقدمها البنك للمرأة.

وخلال الفترة الماضية حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على مشاركة المستفيدات من تمويل مشروع "مستورة" في المعارض وأخرها معرض تنمية الأسرة المصرية لإتاحة التسويق والترويج لمنتجات المستفيدين من برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر بالبنك، خاصة تمويل مستورة الموجه للمرأة المصرية، وذلك إيمانا بدعم ومساندة مشروعات الشباب والنهوض بقدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها فى التنمية الاقتصادية، والتوسع فى هذه المشروعات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع بهدف دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.