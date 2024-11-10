رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصرى لأهل غزة ودورها لحل الأزمة

كتب محمد عبد العظيم

قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إننا نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "مصر دولة كبيرة في أفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.. وبالطبع نسعي للتعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة".

وتابع رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة.. والتعليم فى الأزهر والتعاون مع جامعة القاهرة.. واقدر جهود شيخ الأزهر فى تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية فى ماليزيا".