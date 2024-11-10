اليوم السابع
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رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصرى لأهل غزة ودورها لحل الأزمة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 04:40 م
رئيس وزراء ماليزيا: نشيد بالدعم المصرى لأهل غزة ودورها لحل الأزمة رئيس وزراء ماليزيا
كتب محمد عبد العظيم

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قال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، إننا نشيد بالدعم المصري للفلسطينيين في قطاع غزة ودورها لحل الأزمة. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "مصر دولة كبيرة في أفريقيا وندعم مساعيها لتعزيز الاقتصاد.. وبالطبع نسعي للتعاون فى مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة". 

وتابع رئيس وزراء ماليزيا: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة.. والتعليم فى الأزهر والتعاون مع جامعة القاهرة.. واقدر جهود شيخ الأزهر فى تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية فى ماليزيا".







الرئيس السيسي

السيسي

رئيس وزراء ماليزيا

ماليزيا

الرئيس عبد الفتاح السيسي




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