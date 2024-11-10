اليوم السابع
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اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الأحد، 10 نوفمبر 2024 08:00 ص
اليوم.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بعدة مناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة الطقس - أمطار
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد 9 نوفمبر 2024، انخفاضا بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء شمال سيناء، وفرص أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوحه البحرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين .

ولفت إلى أنه من المتوقع اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17.







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