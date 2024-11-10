الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء ماليزيا بقصر الاتحادية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بـ زيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء ماليزيا بقصر الاتحاديةالأحد، 10 نوفمبر 2024 02:12 م
الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى
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