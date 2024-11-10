الرئيس السيسى يستقبل اليوم رئيس وزراء ماليزيا بقصر الاتحادية

كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء ماليزيا "أنور إبراهيم"، الذي يقوم بـ زيارة رسمية لمصر تمتد لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.