اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي بمطار القاهرة الدولي

السبت، 09 نوفمبر 2024 08:24 م
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي بمطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء ماليزيا بمطار القاهرة الدولي
كتبت هند مختار

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استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى، في مستهل زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين القاهرة وكوالالمبور، والتي تمتد إلى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية.

وحضر الاستقبال بأرض المطار، السفير رجائي نصر، سفير مصر لدى كوالالمبور، والسفير محمد تريد سفيان، سفير ماليزيا لدى القاهرة.







رئيس الوزراء

رئيس وزراء ماليزيا

مطار القاهرة الدولي




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