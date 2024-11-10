أخبار مصر.. غدا أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 11 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصر وماليزيا تؤكدان أهمية اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة دول جنوب شرق آسيا

صدر بيان مشترك بين مصر وماليزيا، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وماليزيا. وأكد البيان أنه بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام داتو سيري/ أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بزيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2024. وأجرى الجانبان محادثات في 10 نوفمبر 2024، شهدت مناقشات معمقة حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية محل الاهتمام. مدبولى: سكن لكل المصريين من أنجح المبادرات وأسهمت فى تحقيق حماية اجتماعية استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، وأحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. بدر عبد العاطى يؤكد رفض مصر للتدخلات الخارجية فى شئون سوريا عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، لقاءً مع بسام الصباغ وزير الخارجية والمغتربين السوري، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في الاجتماع الوزارى التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض.

وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

وزارة الداخلية تحبط محاولة عصابة دولية تهريب مخدرات بـ200 مليون جنيه

فى ضربة استباقية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه، وذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والتصدى الحاسم لها وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية القائمين على جلبها وتهريبها، لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.

وزير التعليم العالى يعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2024/25

اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 غلق طريق مصر أسوان الزراعى الغربى كليا للقادم من الصعيد تجاه المنيب لمدة شهر أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور 3 يوليو امتداد حسب الله الكفراوى والقيام بأعمال تركيب الكمر الخاص بالمحور، وذلك أعلى طريق مصر أسوان الزراعى الغربى بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، فإن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلى لطريق مصر أسوان الزراعى الغربى القادم بالاتجاه القادم من الصعيد اتجاه المنيب، لمدة شهر، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 10 / 11 / 2024. إعلام إسرائيلى: إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بإطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان نحو الجليل شمال إسرائيل وسقوط عدد منها بمناطق مختلفة. المنتخب يطير إلى كاب فيردي الأربعاء لخوض لقاء الجولة الخامسة بتصفيات أفريقيا يطير المنتخب الوطني إلي كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

الأهلى فى المركز الـ 24 عالميا فى تصنيف الاتحاد الدولي والزمالك الـ 75

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " iffhs" التصنيف الخاص بالأندية في التصنيف الشهري للأندية لشهر أكتوبر على مستوى العالم.

غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 18 درجة