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غزيرة ورعدية.. خرائط الأمطار المتوقعة بكافة الأنحاء حتى نهاية اليوم

الأحد، 10 نوفمبر 2024 12:13 م
غزيرة ورعدية.. خرائط الأمطار المتوقعة بكافة الأنحاء حتى نهاية اليوم الطقس - أمطار
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم، الأحد 9 نوفمبر 2024، انخفاض بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خرائط الأمطار المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كما يلى : 

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة على جنوب سيناء شمال سيناء

- فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوحه البحرى

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين .

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 26 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 17.

 







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