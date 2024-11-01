هل يجب الالتزام بالأعداد في أذكار الصباح والمساء؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب الأمير نصرى

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، " هل يجب الالتزام بالأعداد المتعارف عليها فى أدعية أذكار الصباح أو المساء سواء كانت واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو مائة؟".

وقال عويضة عثمان، خلال استضافته بالقناة :" لا يجب إنما يُستحب، فمراتب الأعداد نصوص كما يقول الفقهاء، كأنه نص وعلينا الإلتزام بها، وديما علينا التركيز على الوتر، ولا شك أن خير الهدى هدى محمد صل الله عليه وسلم.

وأكد عويضة عثمان أنه علي الإنسان أن يلتزم بالأعداد التى قالها النبى، ومن زاد فلا مانع من ذلك، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة له بها صدقة.

قناة الناس قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسخ الوعي الديني الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطي رشيد.

وتهدف القناة إلى تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر في الفكر الديني المعتدل، من خلال نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخه في كل ما يتعلق بالمجتمع من أمور دينه ودنياه، والحفاظ على الهوية وتعزيز الانتماء الوطني.