منهم مؤسس WWE.. "فوربس" تكشف أهم 10 مانحين لترامب في انتخابات أمريكا

كتبت : نهال أبو السعود

جذبت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب عدد من المليارديرات الداعمين لسياساته وأفكاره، قاموا بضخ عشرات الملايين في جهود استمرت على مدار ما يقرب من عام منذ اعلان ترامب رسميا انه سيترشح في سباق 2024.

وفيما يلي رصدت مجلة فوربس الامريكية ابرز 10 متبرعين للرئيس السابق بالإضافة الى ايلون ماسك الذي ظهر على الساحة السياسية كداعم ومؤيد قوي لترامب بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال الأولي اثناء حضوره حدث انتخابي في ولاية بنسلفانيا حيث تعرض لإطلاق نار كاد أن يكون قاتلا.





1- تيموثي ميلون

وريث ثروة يعود تاريخها إلى أكثر من قرن ، حقق المزيد من المال في صناعة السكك الحديدية، وقدم أكثر من 75 مليون دولار إلى لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب، بما في ذلك هدية بقيمة 50 مليون دولار في اليوم التالي لإدانة ترامب بجناية من قِبَل محكمة امريكية.

2- ليندا ماكماهون

أسست ماكماهون وزوجها فينس شركة "عالم المصارعة الترفيهية" (World Wrestling Entertainment/WWE) لتصبح عملاقا ترفيهيا قيمته مليارات الدولارات وشاركت في السياسة لسنوات، إذ ترشحت لمجلس الشيوخ في ولاية كونيتيكت في عامي 2010 و2012 لكنها لم تفز ثم عملت كرئيسة لإدارة الأعمال الصغيرة في عهد ترامب، وأسهمت بأكثر من 15 مليون دولار في لجان العمل السياسي التابعة لترامب.

3- ديان هندريكس

احتفلت هندريكس مؤخرا بلقب أغنى امرأة عصامية في امريكا، ويبلغ صافي ثروتها 20.9 مليار دولار وهي من أشد المؤيدين لترامب، واتهمت إدارة بايدن هاريس بخنق ريادة الأعمال وتحقق شركتها لمواد البناء "إيه بي سي سبلاي" (ABC Supply) إيرادات سنوية بقيمة 20 مليار دولار، وقالت: "أعرف مدى صعوبة بناء شركة من لا شيء. ونحن بحاجة إلى رئيس يفهم ذلك أيضا" وهي ترى أن ترامب هو ذلك الرئيس، وتبرعت بأكثر من 6 ملايين دولار في المجموعات التي تدعمه.

4- ميريام أديلسون

إسرائيلية أمريكية، طبيبة وأرملة قطب الكازينوهات والمانح الجمهوري شيلدون أديلسون، ، وتمتلك الآن حصة أغلبية في إمبراطورية كازينو لاس فيجاس ساندز وفريق دالاس مافريكس لكرة السلة وتبرع آل أديلسون بـ220 مليون دولار لقضايا الحزب الجمهوري في عام 2020، وتواصل ميريام التبرع بمبالغ كبيرة في أعقاب وفاة زوجها عام 2021 وأنفقت أكثر من 100 مليون دولار في هذه الدورة الانتخابية

5- كيلسي وارن

يبلغ صافي ثروته 6.2 مليارات دولار، وتشتهر شركة وارن المسجلة في البورصة بمشروع خط أنابيب (داكوتا أكسيس) المثير للجدل، والذي دعمه ترامب في رئاسته الأولى، وكان وارن تبرع بمبلغ 100 ألف دولار للمساعدة في انتخابه في عام 2016، ثم أنفق أكثر من 11 مليون دولار في حملة ترامب عام 2020. وأنفق ما يقرب من 6 ملايين دولار حتى الآن لدعم ترامب في هذه الحملة.

6- تيموثي دان

أحد أقطاب لوبي النفط في امريكا، وأصدر شيك بقيمة 5 ملايين دولار للجنة العمل السياسي التابعة لترامب في ديسمبر الماضي. وتعد شركة تشغيل الآبار "كراون كويست" (Crown Quest) التابعة لدان ومقرها غرب تكساس واحدة من أكبر شركات النفط الخاصة في الولايات المتحدة، ويبلغ صافي ثروته 2.2 مليار دولار.

7/8-إليزابيث وريتشارد أويهلين

من بين أكثر المتبرعين سخاء للحزب الجمهوري، إذ يتبرعان بعشرات الملايين في كل دورة أنشأت إليزابيث وريتشارد شركة (يولاين) لمواد التعبئة والتغليف من قبو منزلهما في عام 1980، والآن تحقق الشركة مبيعات تزيد عن 6 مليارات دولار سنويا، وهما من أبرز الداعمين لشعار "أمريكا أولا" الذي أطلقه ترامب لدعم الشركات الامريكية.

9- جيف سبريشر وكيلي لوفلر

قدمت لوفلر مبالغ كبيرة للجمهوريين لأكثر من عقد من الزمان، أما زوجها جيف سبريشر فهو مؤسس بورصة (إنتركونتيننتال)، التي تمتلك بورصة نيويورك ويبلغ صافي ثروتهما 1.1 مليار دولار، وتبرع الزوجان معا بما يقرب من 5 ملايين دولار لدعم ترامب، ويخططان للتبرع بمزيد من الأموال.

10- فيل روفين

تبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وهو أحد المتبرعين الرئيسيين لترامب، كما أنه شريك تجاري وصديق مقرب للمرشح الجمهوري، ويمتلك الاثنان فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس، ويقف روفين خلف ترامب منذ عام 2016، لكنه رفع الرهان لعام 2024 وتبرع بـ 3.3 ملايين دولار للجان ترامب حتى الآن.