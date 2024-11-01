مصرع طفلة من المصابين فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت طفلة من المصابين في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين مصرعها، بعد نقلها إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي تستقلها سيدة و3 أطفال سقطت في المياه، مما أسفر عن إصابتهم.

تم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة، إلا أن طفلة من المصابين فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

