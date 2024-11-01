اليوم السابع
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مصرع طفلة من المصابين فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 01:51 م
مصرع طفلة من المصابين فى حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية بالبدرشين إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقيت طفلة من المصابين في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين مصرعها، بعد نقلها إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي تستقلها سيدة و3 أطفال سقطت في المياه، مما أسفر عن إصابتهم.

تم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى، واستخراج السيارة، إلا أن طفلة من المصابين فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







سقوط سيارة بترعة المريوطية

ترعة المريوطية

حادث ترعة المريوطية

البدرشين




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