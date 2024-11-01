اليوم السابع
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ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه في السيارات

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:34 ص
ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه في السيارات حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .

قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







غسيل اموال

ترويج المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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