اليوم السابع
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الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس كازاخستان يزور فرنسا الثلاثاء المقبل

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 05:00 م
رئيس كازاخستان يزور فرنسا الثلاثاء المقبل قاسم جومارت توكاييف
أ ش أ

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يزور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، فرنسا ، يوم الثلاثاء المقبل حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكازاخستاني سيبحثان القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، وآخر المستجدات بشأن التحضير لقمة "مياه واحدة" الدولية، المخصصة لإدارة المياه والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية بداية ديسمبر، في أعقاب مبادرة مشتركة من فرنسا وكازاخستان.


وأوضح قصر الإليزيه أن الزيارة ستسمح لرئيسي البلدين بتأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بينهما في عام 2008 وتصميم فرنسا "على مواصلة تعميقها" من أجل تعزيز التعاون المؤسسي والاقتصادي والثقافي.


تأتي زيارة توكاييف لفرنسا بعد عام من زيارة ماكرون لكازاخستان، وبعد عامين من زيارة رسمية للرئيس الكازاخستاني لباريس.







رئيس كازاخستان

قاسم جومارت توكاييف

فرنسا

كازخستان

ماكرون




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