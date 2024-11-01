رئيس كازاخستان يزور فرنسا الثلاثاء المقبل

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يزور رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف ، فرنسا ، يوم الثلاثاء المقبل حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكازاخستاني سيبحثان القضايا الدولية والإقليمية الكبرى، وآخر المستجدات بشأن التحضير لقمة "مياه واحدة" الدولية، المخصصة لإدارة المياه والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية بداية ديسمبر، في أعقاب مبادرة مشتركة من فرنسا وكازاخستان.



وأوضح قصر الإليزيه أن الزيارة ستسمح لرئيسي البلدين بتأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية الثنائية المبرمة بينهما في عام 2008 وتصميم فرنسا "على مواصلة تعميقها" من أجل تعزيز التعاون المؤسسي والاقتصادي والثقافي.



تأتي زيارة توكاييف لفرنسا بعد عام من زيارة ماكرون لكازاخستان، وبعد عامين من زيارة رسمية للرئيس الكازاخستاني لباريس.