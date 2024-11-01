اليوم السابع
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في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ..

دورة تدريبية عن حماية البيانات الشخصية بنادى مستشارى قضايا الدولة غدا

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 11:25 م
دورة تدريبية عن حماية البيانات الشخصية بنادى مستشارى قضايا الدولة غدا
كتب إبراهيم قاسم

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يقيم نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي، غدا السبت فى الرابعة عصرا، دورة تدريبية للمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بمقر النادى بالزمالك، بعنوان "حماية البيانات الشخصية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي".

وتأتى هذه الدورة تحت رعاية وبحضور المستشار عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدول، وبعد نجاح دورة إدارة الذات باستخدام الانيا جرام  ودورة الذكاء الاصطناعي، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 نحو تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية.

وتنقسم الدورة إلى جزئين يقدم الجزء الأول الخاص بالجانب العلمي والقانوني، المستشار عصام موريس فرج، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بالنادي الرياضي، فيما يقدم الجزء الثاني الخاص بالجانب التقني ستيفن عصام خبير أمن المعلومات.

ومن المقرر أن يشارك فى الدورة المستشار زين العابدين الهواري، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة النادي الرياضي، والمستشار أحمد إسماعيل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي والمشرف على أعمال اللجنة وأعضاء مجلس إدارة النادي.

كما حضر الدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الادارة المركزية لشئون الدعوة عضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف نائب السيد وزير الأوقاف.

تهدف هذه الدورة إلى تسليط الضوء على التحديات والمخاطر المتزايدة في عصر الذكاء الاصطناعي، وتقديم رؤية شاملة حول الأطر القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، كما تعزز المهارات القانونية للمستشارين لمواكبة التطورات التقنية المستجدة.

الجدير بالذكر، أن لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات، تأسست في إطار رؤية مصر 2032 والتحول الرقمي، لتكون منصة متخصصة تهدف إلى تعزيز المعرفة التكنولوجية وتنمية المهارات الشخصية والمهنية لأعضاء نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق تكامل بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العمل القانوني والإداري، مما يعزز  كفاءة المستشارين لمواكبة المتغيرات المستقبلية.

 

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دورة تدريبية عن حماية البيانات الشخصية  بنادى مستشارى قضايا الدولة
 
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المستشار عصام موريس فرح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة


 







دورة تدريبية للمستشارين

دورة نادى قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

الذكاء الاصطناعي

نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

نادي مستشاري قضايا الدولة

مخاطر الذكاء الاصطناعي

مشاكل الذكاء الاصطناعي




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