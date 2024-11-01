انتخابات أمريكا .. ماذا سيحدث حال تعادل ترامب وهاريس فى 5 نوفمبر؟

كتبت : نهال أبو السعود

مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية في الخامس من الشهر الجاري ومع الاستطلاعات التي تكشف سباق متقارب للغاية بين دونالد ترامب المرشح الجمهوري وكامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين، يلوح في الافق سيناريو محتمل آخر يعرف بـ"الانتخابات الطارئة" للرئيس ونائب الرئيس والتي قد تحدث إذا لم يتمكن أي منهم من تأمين 270 صوتًا من المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات الرئاسية.

قالت شبكة ايه بي سي ان هذا لم يحدث هذا في العصر الحديث، ولكن هناك عدد قليل من المسارات التي يمكن تصورها (وإن كانت غير محتملة) عبر خريطة المجمع الانتخابي والتي قد تؤدي إلى إنهاء الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس السباق متعادلين عند 269 صوتًا انتخابيًا.

تتضمن بعض هذه السيناريوهات فوز الجمهوريين بجميع أصوات نبراسكا، وهي معركة شاقة لأن الولاية توزع صوتًا على الفائز في كل من دوائرها الانتخابية، وهاريس هي المرشحة للفوز في الدائرة الثانية في منطقة أوماها. (لهذا السبب سعى الجمهوريون لفترة وجيزة، إلى تغيير قواعد نبراسكا وجعلها ولاية الفائز يأخذ كل شيء.)

وفي حالة التعادل، سيقرر الكونجرس الرئيس القادم رغم أن العملية ستكون مثيرة للجدل وتاريخية، فإن الكونجرس لديه عملية محددة لتقرير الرئيس في هذا السيناريو، والتي ستأتي بلا شك بعد سلسلة من الطعون القضائية في ولايات رئيسية تهدف إلى الطعن في نتائج الانتخابات هناك.

وستعمل كالآتي:

وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس، تدلي كل ولاية، بغض النظر عن عدد السكان، بصوت واحد للرئيس في انتخابات طارئة، وهذا يعني أن مجموعة أعضاء مجلس النواب من كل ولاية ستختار من بين المرشحين الذين لديهم أكبر عدد من الناخبين في المجمع الانتخابي، وسيفوز المرشح الذي يحظى بدعم أغلبية الولايات.

سيصوت الكونجرس المنتخب حديثًا والذي سيتولى منصبه في يناير وفقًا لهذا السيناريو، الجمهوريون يسيطرون على الأغلبية في 26 وفداً في الولايات، في حين يسيطر الديمقراطيون على الأغلبية في 22 وفدا في الولايات المتبقية، وهناك ولايتان (مينيسوتا وكارولينا الشمالية) متعادلتان ولن يكون أعضاء الكونجرس ملزمين بالتصويت لصالح مرشح حزبهم، ولكنهم سيواجهون بالتأكيد ضغوطاً هائلة للقيام بذلك.

ورغم أن واشنطن العاصمة لديها ثلاثة أصوات انتخابية في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها لن يكون لها صوت في مجلس النواب في انتخابات طارئة لأنها ليست ولاية.

وفي الانتخابات الطارئة، يتم اختيار نائب الرئيس بتصويت كامل من مجلس الشيوخ، حيث يدلي كل عضو في مجلس الشيوخ بصوته لصالح أحد المرشحين لمنصب نائب الرئيس اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.