المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة تعديل وصلة الصرف الصحى لمحل تجارى

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتعديل وصلة الصرف الصحى لمحل أو منشأة لتعديل النشاط.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (استخراج ترخيص بالهدم للعقارات غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب قيد اتحاد شاغلين).

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل وصلة الصرف الصحي لمحل أو منشأة لتعديل النشاط، على النحو التالي:

1- مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

2- صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار والأصل للاطلاع.

3- رسم هندسي بالتعديل الجديد للوصلة.

4- موافقة المالك على التعديل إذا كان مؤجرًا.

5- رخصة المحل أو المنشأة بالتعديل.

6- إيصال سداد الرسوم.

وتعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها.

وتهدف المراكز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.