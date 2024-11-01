اليوم السابع
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الصحة العالمية: وثقنا 55 هجوما على العاملين بالرعاية الطبية والصحية فى لبنان

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 12:41 م
الصحة العالمية: وثقنا 55 هجوما على العاملين بالرعاية الطبية والصحية فى لبنان الوضع في لبنان
كتب محمد شعلان

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أعربت منظمة الصحة العالمية عن شعورها بقلق بالغ إزاء تصاعد الهجمات على العاملين بمجال الرعاية الطبية والمرافق الصحية في لبنان، وقالت: وثقنا 55 هجوما على العاملين بمجال الرعاية الطبية والمرافق الصحية في لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالى، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء فى لبنان.

فى الوقت الذى نشرت فيه هيئة البث الإسرائيلية مسودة الاتفاق الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام، قالت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إن هناك استعدادات تجريها إسرائيل لتوسعة عملياتها البرية فى لبنان لأن مسار المفاوضات قد يستغرق وقتا طويلا.







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