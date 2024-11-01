الجيش الأوكرانى: إسقاط 31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا

أ ش أ

أعلن الجيش الأوكرانى اليوم /الجمعة/، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، خلال الليلة الماضية.



وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية - في بيان - أنه خلال ليلة 31 أكتوبر، أطلق الروس 48 طائرة بدون طيار، من منطقة خيرسون، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.



وأشارت إلى أن وحدات مجموعات متنقلة تابعة لقوات الدفاع الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات والحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية، شاركت في إسقاط الطائرات الروسية.



وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 696 ألفا و410 جنود، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1460 جنديا ما بين قتيلا وجريح، حسبما ذكرت يوكرين فورم.



وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف 162 دبابة و18 ألفا و470 مركبة مدرعة و20 ألفا و39 من النظم المدفعية و1244 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و994 من أنظمة الدفاع الجوي و2628 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و579 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا و38 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و88 طائرة بدون طيار".