الألوان الصناعية تشكل مخاطر كبيرة على الأطفال.. والبدائل الصحية

كتبت إيناس البنا

في الوقت الحاضر، أصبحت الألوان والمواد المضافة في الأطعمة شائعة للغاية، خاصة في الأطعمة المصنعة لجذب انتباه الأطفال، ورغم أن هذه الألوان والمواد المضافة تجعل الوجبات أكثر جاذبية، إلا أن الألوان أو الأصباغ الصناعية قد تحمل مخاطر محتملة.

لذلك، ليس من الضروري تثقيف الأطفال حول أهمية اختيار الأطعمة الكاملة الطبيعية فحسب، بل وأيضًا إعلام الآباء بالآثار الضارة للألوان الصناعية.

ما الألوان الصناعية الأكثر شيوعا في الطعام؟

أشار الباحثون وفقا لموقع "OnlyMyHealth"، إلى أن الوجبات الخفيفة بنكهة الفاكهة، والمشروبات التي تحتوي على أعلى نسبة من هذه الألوان الصناعية، وعلى الرغم من اعتبارها آمنة بشكل عام من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلا أن المخاوف بشأن ردود الفعل التحسسية المحتملة والآثار الصحية طويلة الأمد أدت إلى زيادة الحذر.

هناك بعض الأدلة العلمية التي تربط بين الأصباغ الغذائية الصناعية وفرط النشاط ومشاكل السلوك لدى الأطفال، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن الجمع بين بعض الأصباغ الغذائية الصناعية والمحليات الصناعية (وخاصة بنزوات الصوديوم) قد يساهم في فرط النشاط ومشاكل السلوك لدى الأطفال، ومع ذلك، كانت نتائج هذه الدراسات مختلطة، والآليات الدقيقة التي تكمن وراء هذا الارتباط غير مفهومة تمامًا.

من المهم أن نلاحظ أن حساسية الأفراد لصبغات الطعام يمكن أن تختلف، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإقامة علاقة سببية محددة.

أضرار الصبغات الغذائية الصناعية على الأطفال

في حين أن التأثيرات قصيرة المدى لصبغات الطعام على صحة الأطفال طفيفة نسبيًا، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل لا يزال موضوعًا للبحث المستمر، وقد اقترحت بعض الدراسات وجود روابط محتملة بين بعض صبغات الطعام وردود الفعل التحسسية والربو وقضايا السلوك.

اقترحت أنه في حين أن الألوان الغذائية الصناعية قد لا تكون السبب الرئيسي لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، وهي حالة صحية عقلية تؤثر على قدرة الشخص على التركيز، والتحكم في اندفاعاته، والجلوس ساكنًا، ويمكن أن تساهم في حدوث مشاكل سلوكية لدى الأطفال، سواء المصابين بهذا الاضطراب أو غير المصابين به.

وأشارت الدراسة إلى أن الآلية وراء هذا التأثير ليست مفهومة تمامًا، ولكنها قد تشمل عوامل مثل نقص العناصر الغذائية، والقابلية الوراثية، ونشاط الدماغ.

ومن ثم، فمن المستحسن عمومًا الحد من تناول طفلك للأطعمة المصنعة التي تحتوي على صبغات صناعية واختيار خيارات غذائية صحية ومتكاملة.

بدائل صحية للألوان الصناعية في الطعام للأطفال

بدلاً من اختيار الأطعمة المعلبة والمعالجة المليئة بالألوان الغذائية الصناعية، يمكنك اختيار الأصباغ الغذائية الطبيعية المشتقة من الفواكه والخضروات والنباتات، مثل مسحوق البنجر والكركم ومستخلص السبانخ، والتي يمكن أن توفر ألوانًا نابضة بالحياة دون المخاطر المحتملة المرتبطة بالأصباغ الصناعية.

تعتبر هذه البدائل الطبيعية أكثر أمانًا بشكل عام وقد تقدم فوائد غذائية إضافية، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن شدة وثبات الألوان الطبيعية قد تختلف، وقد يكون لبعضها اختلافات طفيفة في النكهة.

كيف يمكن للوالدين الحد من استخدام الصبغات الغذائية الصناعية في النظام الغذائي لأطفالهم

للحد من أو تجنب الأصباغ الغذائية الصناعية في النظام الغذائي لطفلك، ضع في اعتبارك الإرشادات التالية:

اختر الأطعمة الكاملة: اختر الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة، والتي تحتوي بشكل طبيعي على ألوان زاهية.

كن حذرا من الأطعمة المصنعة: حد من استهلاك الوجبات الخفيفة والحلويات والمشروبات المصنعة، والتي غالبًا ما تحتوي على أصباغ صناعية.

استكشف البدائل الطبيعية: ابحث عن المنتجات التي تحمل علامة "ملونة بشكل طبيعي" أو تلك التي تستخدم أصباغ الطعام الطبيعية.

استشر طبيب الأطفال: إذا كانت لديك مخاوف بشأن النظام الغذائي لطفلك أو حساسية محتملة تجاه أصباغ الطعام، فاستشر الطبيب.