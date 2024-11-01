إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الطريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقل 4 منهم إلى مستشفى قليوب العام، والـ5 الأخرين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على طريق شبرا – بنها الحر قبل الكارتة اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور قوة أمنية وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 9 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص، قبل الكارتة، اتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين الى مستشفى قليوب العام ومستشفى التامين الصحى ببنها.

وتم رفع أثار الحادث على جانب الطريق وإعادة الحركة المرورية أمام السيارات، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق.