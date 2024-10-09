اليوم السابع
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ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بقاعة احتفالات جامعة القاهرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 01:39 م
ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر بقاعة احتفالات جامعة القاهرة جامعة القاهرة -أرشيفية
كتبت: سارة وائل

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نظمت جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر، في قاعة الاحتفالات الكبرى بقبة الجامعة، في إطار احتفالات الجامعة بالأعياد والمناسبات الوطنية.

حضر الندوة العديد من أعضاء هيئة التدريس ووفد من طلاب جميع الكليات بالجامعة.

تأتي هذه الندوة  تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك من أجل تسليط الضوء على الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم ودور القوات المسلحة المصرية، الذي أعاد للوطن أرضه وكرامته بفضل عزيمة وإصرار رجال الجيش المصري.







جامعة القاهرة

محمد سامي

رئيس الجامعة

حرب أكتوبر

ندوة عن حرب أكتوبر



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