محافظ القاهرة: مستوى النظافة شهد طفرة كبيرة للوصول لرضا المواطنين

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع ( بورسعيد ) والتى تخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية وهى (شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون – الأميرية) لمتابعة سير العمل بها.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ هذه المحطات يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ علي البيئة، من خلال المنظومة الجديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات ، حيث تساهم هذه المحطات في سرعة التخلص من المخلفات وعدم تراكمها ورفع كفاءة مستوى النظافة بما يؤدي إلى حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى نظرًا لاثره الكبير على صحة المواطن والبيئة ، مشيرًا إلى أن مستوى النظافة بالعاصمة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لرضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة .

والمحطة مقامة على مساحة 4381 م2 وطاقتها الاستيعابية حوالى 1500 -2000 طن / يوم وتتكون معدات المحطة من 12 سيارة قلاب سعه 24 متر مكعب بالإضافة إلى لودر كتربلر 1.3 متر مكعب ‏ومولد كهرباء وكمبروسر هواء ومغسلة سيارات وتساهم المحطة في تحسين عملية جمع ونقل المخلفات في المنطقة الشمالية وتحسين أداء منظومة المخلفات بها .

والمحطة مؤمنة بسور خرساني ومغطاه بالكامل بجمــالــون معدني يغطي الموقع بالكامل ويشمل نظام تجميع ومواسير صرف مياه الأمطار، وصممت المحطة بنظام بناكر لاستقبال المخلفات بعدد 6 باكية محاطة بحوائط خرسانية، كما أن أرضية الموقع العام بالكامل من الخرسانة المسلحة، بالاضافة الي أن المحطة مجهزة بميزان أرضي بسكول حمولة 50 طن وغرفة تحكم مرتبطة بنظام مركزي للتسجيل وحفظ البيانات.

كما يوجد بالمحطة مبني الخدمات مكون من مسجد وغرفة إدارة وغرفة موظفين وغرفتي عمال ودورات مياه، كم تم تأمين المحطة بمنظومة للحريق تشمل غرفة الحريق بها منظومة إطفاء متكاملة تحتوي على خزانات حريق بإجمالي 60 متر مكعب وعدد 3 مضخة حريق وشبكة إطفاء .

كما يوجد بالمحطة نظام للصرف الصحي للسوائل وكاميرات مراقبة عدد 10 كاميرات عند منافذ الدخول والخروج مزودة بجهاز حفظ بيانات.

رافق المحافظ فى جولته د. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.