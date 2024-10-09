ماذا يحدث لجسمك عند المشي 30 دقيقة يوميا؟ فوائد لا تتوقعها

كتبت فاطمة ياسر

يساعد المشي في تحسين صحة القلب والمناعة، ولهذا السبب يجب عليك المشي يوميا لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وذلك للحصول علي العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم، وفقا لموقع hindustantimes.

فالمشي هو روتين تمرين منخفض التأثير يأتي مع فوائد صحية متعددة، من تحسين الصحة البدنية إلى الصحة العقلية إلى تعزيز الصحة العاطفية، فإن المشي هو في الواقع فكرة جيدة كل يوم.



ستتفاجأ بمعرفة أن 30 دقيقة يوميا من المشي يحسن اللياقة القلبية الوعائية وقوة العظام وتقليل الدهون الزائدة في الجسم وزيادة القوة العضلية والقدرة على التحمل، كما يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمشاكل بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام وبعض الأورام الخبيثة.

فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً

-إدارة الوزن الصحي

قد يساعدك المشي السريع المنتظم في الحفاظ على وزن صحي وتقليل الدهون في الجسم.

-يعزز صحة القلب

فهو يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ومرض السكري من النوع الثاني أو إدارتها. كما يساعد المشي المنتظم في تحسين اللياقة القلبية الوعائية.

-تعزيز قوة العظام

عندما نمشي كل يوم لمدة 30 دقيقة على الأقل، فإن ذلك يساعد في تقوية العظام والعضلات. كما يساعد في تحسين قدرة العضلات على التحمل.

-تعزيز مستويات الطاقة

يساعد المشي في تعزيز مستويات الطاقة في الجسم.

-تقوية جهاز المناعة

يساعد المشي في تحسين مناعة الجسم بشكل عام، وتعزيز التوازن وتنسيق العضلات.

