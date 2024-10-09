لو عايز تتخلص من دهون البطن.. أطعمة تجنبها وأخرى احرص عليها

كتبت مروة هريدى

إن تعديل نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الحبوب الكاملة والألياف والأطعمة الأقل معالجة والغنية بالبروتينات هي الخطوة الأولى نحو معالجة دهون البطن العنيدة، إن الابتعاد بوعي عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية وسكر مخفي، وتناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والصوديوم والغنية بالدهون الصحية والألياف، يمكن أن يساعدك في التخلص من دهون البطن الضارة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية والعديد من المشكلات الصحية الأخرى، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أسوأ الأطعمة التي تزيد من تراكم الدهون حول منطقة البطن:



البطاطس المقلية



يمكن أن تؤدي الوجبات الخفيفة مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس إلى كارثة في رحلة فقدان دهون البطن، حيث إن تناولها بانتظام يمكن أن يؤدي إلى توسيع محيط خصرك بسرعة، وقد وجدت دراسة أجريت في جامعة هارفارد لمدة 20 عامًا أن الأشخاص الذين يتناولون البطاطس المقلية بانتظام يكتسبون أكثر من ثلاثة أرطال من وزن الجسم كل أربع سنوات، حيث تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون المتحولة التي قد تعرضك لخطر تراكم الدهون في البطن وبالتالي مشاكل القلب.

الصودا الدايت



قد يعتبر الكثيرون أن المشروبات الغازية الخالية من السكر صحية نسبيًا، نظرًا لاحتوائها على محليات صناعية أقل، وقد وجدت دراسة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو أن المشاركين الذين شربوا مشروبًا غازيًا خاليًا من السكر يوميًا شهدوا زيادة في محيط الخصر أكثر من غير شاربي المشروبات الغازية، كما وجدت دراسة سان أنطونيو الطولية للشيخوخة أن تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر يرتبط بزيادة طويلة الأمد في محيط الخصر لدى مجموعة من كبار السن من أصول عرقية مختلفة.

الآيس كريم



من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من حجم خصرك بسرعة الآيس كريم، حيث تحتوي هذه الحلوى المجمدة على كمية كبيرة من السكر والدهون المشبعة، مما يعني أن تناولها بانتظام أو بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة الدهون الحشوية والدهون حول محيط الخصر.

الأرز الأبيض



عندما يتعلق الأمر بفقدان دهون البطن، يجب تفضيل تناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف، وقد ربطت العديد من الدراسات بين الأنظمة الغذائية الغنية بالحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض وزيادة الوزن ودهون البطن والسمنة، لذلك فإن إزالة الأرز الأبيض من النظام الغذائي وإضافة الأرز البني يمكن أن يساعدك في التخلص من دهون البطن.

فيما يلى.. أفضل الأطعمة لحرق دهون البطن العنيدة:



البقوليات



يمكن للأطعمة الغنية بالبروتين والألياف أن تفعل العجائب لدهون البطن، بما في ذلك البقوليات مثل الحمص وفول الصويا والفول السوداني والفاصوليا والبازلاء، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتجعلك تشعر بالشبع.

الزبادي



يمكن أن يساعد تناول الزبادي بانتظام في التخلص من دهون البطن لأنه مصدر جيد للبروتين والكالسيوم، كما يعتبر من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك الذي يمكن أن يحسن صحة الأمعاء ويحد من الحموضة والانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول مما قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة.

التفاح

التفاح غني بالألياف، وخاصة البكتين، الذي يمكنه الحد من نوبات الجوع المستمرة وإبقائك تشعر بلشبع لفترة أطول، ويحتوي التفاح على مركبات البوليفينول المفيدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب المزمن، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Journal of Oleo Science أن المشروبات التي تحتوي على مركبات البوليفينول الموجودة في التفاح لديها القدرة على تقليل دهون الجسم.

بذور الحلبة



تحتوي بذور الحلبة على مادة الجلاكتومانان، وهي تساعد في الحد من الشهية وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما تساعد الحلبة في الهضم مما يعزز من فقدان دهون البطن، وتساعد الحلبة أيضًا في مكافحة الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد والشيخوخة المبكرة.