لليوم الثالث على التوالى.. زامبيا تشهد انقطاعا للتيار الكهربائى

لوساكا (أ ش أ)

تشهد زامبيا حاليا انقطاعًا فى التيار الكهربائى استمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام متتالية، حيث تضرر إنتاج الكهرباء بسبب الجفاف الشديد الذى أصاب البلاد التى تعتمد بشكل أساسى على الكهرباء المنتجة من سد كاريبا، أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية فى زامبيا.

وشهد سد كاريبا الذى يقع على نهر زيمبزي انخفاضًا في معدلات امتلاء المياه بعد الجفاف الذي سببه ظاهرة النينيو المناخية، مما ترك البلاد تواجه انقطاعات كهربائية على نطاق واسع، بحسب تقرير لمنصة "وسط إفريقيا" الاخبارية اليوم الاربعاء.

ويتصل حوالي 43% فقط من سكان زامبيا بشبكة الكهرباء في بلد يعتمد على سد عملاق لتوليد الكهرباء.

وتحصل زامبيا على ما يصل إلى 84% من الكهرباء من خزانات المياه مثل البحيرات والأنهار، بينما يأتي فقط 13% من الفحم، وفقًا لأحدث الاحصاءات.

وفي مواجهة هذه الأزمة، تتزايد الدعوات لحكومة لوساكا بضرورة تنويع مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، ومحطات الفحم، والمفاعلات النووية.