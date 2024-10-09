كازاخستان تجمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات بالدولار بعد غياب 10 سنوات

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أعلنت كازاخستان عن جمع 1.5 مليار دولار من إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، وهي أول عملية إصدار من هذا النوع منذ عام 2015، وتم إصدار هذه السندات لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة بلغ 4.714%، وفقاً لبيان وزارة المالية الكازاخستانية

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء هذه السندات، مما يعكس ثقة عالية في الاقتصاد الكازاخستاني؛ حيث بلغت الطلبات نحو 6 مليارات دولار من أكثر من 100 مستثمر من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط. وقد تم الترويج لهذه السندات من خلال جولة افتراضية استمرت ليوم واحد خُصصَت للدول ذات التصنيف الاستثماري العالي، بحسب تقرير منصة البلقان الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن كازاخستان تمكنت من المضي قدماً في إصدار السندات بعد تسوية نزاع قانوني طويل الأمد يعود لعام 2017، حين تم تجميد 28 مليار دولار من أصولها السيادية بسبب خلاف مع شركة "تريستان أويل" النفطية حول مطالبة بقيمة 500 مليون دولار. وهذا النزاع استمر لمدة 14 عاماً وتم التوصل الى حل للنزاع في شهر يوليو الماضي.

وأضافت وزارة المالية الكازاخستانية: "بفضل التوقيت المناسب للإصدار، تمكنت الوزارة من تأمين حجم جيد للسندات وتسعير مناسب. حيث شهدت السندات إقبالاً كبيراً، مما سمح لنا بتحديد سعر فائدة 4.714% بفارق 88 نقطة أساس عن السندات الأمريكية".

وتابعت الوزارة أن هذا الإصدار سيعزز الاستقرار المالي لكازاخستان ويدعم نمو اقتصادها. كما أن هذه الظروف المواتية للإصدار ستسهل دخول شركات أخرى من كازاخستان، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى الأسواق المالية الدولية.

وكشف البيان عن ان نجاح هذا الإصدار يعود جزئياً إلى رفع التصنيف الائتماني لكازاخستان مؤخراً إلى Baa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف الائتمانى "موديز".

وذكر بيان الوزارة أن كل سند من السندات يحمل قيمة اسمية تبلغ 200,000 دولار، وتم إصدار 7,500 سند. وتم تحديد سعر الفائدة المبدئى عند 4.87%.



وقد أدارت شركة "BCC Invest" الصفقة، بينما عملت "Citi"، و"JPMorgan"، و"Société Générale" كشركاء رئيسيين ومديرين للاكتتاب. وتم إدراج السندات في بورصة لندن وبورصة مركز أستانا المالي الدولي.



يشارإلى أنه في عام 2015، أصدرت كازاخستان سندات دولارية لمدة 10 سنوات بفائدة بلغت 5.125%. وفي عام 2018، أصدرت سندات باليورو بسعر فائدة 2.375%.