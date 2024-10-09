رئيسة المكسيك: لا توجد خطط للقاء بايدن قريبا

وكالات

قالت الرئيسة المكسيكية الجديدة كلوديا شينباوم، الأربعاء، إنها لا تخطط للقاء نظيرها الأمريكي جو بايدن قريباً.

وأضافت أن التنسيق الوثيق مع أكبر شريك تجاري للمكسيك، في إشارة للولايات المتحدة، سوف يستمر.

وأصبحت كلوديا شينباوم، عالمة البيئة، أول سيدة تتولى منصب الرئيس فى تاريخ المكسيك، وذلك بعد أن فازت فى الانتخابات التى جرت فى يونيو الماضى بأغلبية ساحقة، وسط تحديات هائلة أبرزها عنف الكارتلات (المنظمات الإجرامية) والعصابات المنظمة، والعجز الضخم فى الميزانية.

وبحسب شبكة "إن بى أر"، كانت كلوديا (الرئيس 66 للمكسيك) تلميذة الرئيس أندريس لوبيز المنتهية ولايته، وتحمل وعودا انتخابية بمواصلة إرثه، حيث تمتع ببرامج اجتماعية شعبية لمساعدة الفقراء، بينما كان يتم اتهامه بتقويض الديمقراطية الناشئة فى البلاد.