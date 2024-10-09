جيش كوريا الشمالية يعلن إغلاق الحدود مع كوريا الجنوبية بشكل دائم

بيونج يانج (أ ش أ)

أعلن الجيش الكورى الشمالى اليوم الأربعاء، اتخاذ خطوات لإغلاق حدود كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية بشكل دائم.

وذكر بيان لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكورى، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه اعتبارا من اليوم سيتم البدء في مشروع لقطع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية بشكل كامل وتعزيز المناطق ذات الصلة من جانب الجيش بهياكل دفاعية قوية.

ووصف البيان هذه الخطوات بأنها "إجراء للدفاع عن النفس لمنع الحرب والدفاع عن أمن كوريا الشمالية". وقال إن "القوات المعادية أصبحت أكثر تهورا في هستيريا المواجهة"، واستشهد البيان بما أسمته التدريبات الحربية المختلفة في كوريا الجنوبية، ونشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية والخطاب القاسي لخصومها.

وجاء في البيان: "إن القوات المعادية أصبحت أكثر تهورا في هستيريا المواجهة، وكشفت علنا عن مخططها لاستخدام القوات المسلحة في انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا يدفع الوضع الأمني ​​الخطير في شبه الجزيرة الكورية إلى مرحلة أكثر صعوبة في التنبؤ".

وأضاف: "إن الوضع العسكري الخطير السائد في شبه الجزيرة الكورية يتطلب من القوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية اتخاذ تدابير أكثر حزما وقوة من أجل الدفاع عن نفسها بشكل أكثر مصداقية عن الأمن القومي".