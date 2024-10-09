جهاز حماية المستهلك يضبط محلات تجارية تطرح السلع بأزيد من السعر المعلن في القاهرة

كتب مدحت وهبة

أجرى إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، مساء اليوم، يُرافقه الإدارات المعنية بالرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع، وعدد 45 من مأموري الضبط القضائي بالجهاز، حملة رقابية، علي الأسواق بمنطقة شبرا بنطاق محافظة القاهرة ، للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية، والقرار رقم 171 الصادر من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تضمنا تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري .

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والقرار رقم 3071 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية وهم " زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض"، والقرار الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وكذا متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين .