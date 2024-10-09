اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز حماية المستهلك يتصدى لتداول سلع منتهية الصلاحية فى شبرا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 08:03 م
جهاز حماية المستهلك يتصدى لتداول سلع منتهية الصلاحية فى شبرا جانب من الجولة
كتب مدحت وهبة ومحمد قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى جهاز حماية المستهلك خلال الحملة التي قادها إبراهيم السجينى رئيس الجهاز حاليا في شبرا مصر لمنع تداول بعض منتجات السلع الغذائية منتهية الصلاحية، حيث كشفت الحملة عن وجود منتجات في إحدى السلاسل التجارية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالمخالفة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك قد بدأ، منذ قليل، جولة على الأسواق بمنطقة شبرا مصر، للتأكد من توافر المنتجات الغذائية للمواطنين ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة عن السلع مع اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه أى شخص يحاول انتهاج مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.







رئيس جهاز حماية المستهلك

جولة رئيس جهاز حماية المستهلك

رقابة الأسواق

جهاز حماية المستهلك

أسعار السلع في الأسواق

حملات جهاز حماية المستهلك

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة