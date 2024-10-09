جهاز حماية المستهلك يتصدى لتداول سلع منتهية الصلاحية فى شبرا

كتب مدحت وهبة ومحمد قاسم

تصدى جهاز حماية المستهلك خلال الحملة التي قادها إبراهيم السجينى رئيس الجهاز حاليا في شبرا مصر لمنع تداول بعض منتجات السلع الغذائية منتهية الصلاحية، حيث كشفت الحملة عن وجود منتجات في إحدى السلاسل التجارية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر بالمخالفة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك قد بدأ، منذ قليل، جولة على الأسواق بمنطقة شبرا مصر، للتأكد من توافر المنتجات الغذائية للمواطنين ومدى التزام التجار بالأسعار المعلنة عن السلع مع اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه أى شخص يحاول انتهاج مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.