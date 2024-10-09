بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بموزمبيق

مابوتو (أ ش أ)

توجه نحو 17 مليون ناخب فى موزمبيق إلى مراكز الاقتراع اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس فيليبى نيوسى إلى جانب 250 عضوا فى البرلمان والمجالس الإقليمية.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية في نشرتها الإفريقية أنه من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي مفتوحة من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء.

ويتصدر المشهد الانتخابي مرشحو الأحزاب الكبرى، مثل دانييل تشابو من حزب جبهة تحرير موزمبيق (فريليمو) الحاكم، الساعي إلى ترسيخ سلطته الممتدة منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975، وأوسوفو مومادي من "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" (رينامو) التي تطرح نفسها كبديل يسعى إلى إحداث تغيير جذري في البلاد، بالإضافة إلى مرشحين آخرين هما لوتيرو سيمانجو من الحركة الديمقراطية الشعبية، والمرشح المستقل فينانشيو موندلين.

وقال الرئيس المنتهية ولايته فيليب نيوسي في خطاب أمام حشد من المواطنين الأحد الماضي "ليس لدينا شك في أننا سنفوز" ، وذلك بحضور مرشح الحزب "جبهة تحرير موزمبيق" لخلافته والحاكم الإقليمي السابق دانييل تشابو (47 عاما).

ويتوقع استمرار حزب "جبهة تحرير موزمبيق" الحاكم في تولي المناصب الرئيسية في البلاد.

ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، تواجه موزمبيق معدلات مرتفعة من البطالة والجوع، حيث يواجه 1.3 مليون شخص نقصا حادا في الغذاء.

