اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: مقتل شخصين إثر إطلاق الجيش الروسي النار على مناطق حدودية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2024 01:32 ص
أوكرانيا: مقتل شخصين إثر إطلاق الجيش الروسي النار على مناطق حدودية الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ

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ذكر الجيش الأوكراني، إن الجيش الروسي أطلق بوم الثلاثاء، النار 22 مرة على المناطق الحدودية في منطقة سومي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأضاف الجيش الأوكراني، في بيان بثته وكالة أنباء (يوكراين فورم) ، "خلال النهار، أطلق الروس النار 22 مرة على المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي ، وتم تسجيل 26 انفجاراً، كما تعرضت مجتمعات ميكولايفكا وخوتين وريتشكيف وبيلوبيليا وكراسنوبيليا ونوفوسلوبيدسكا للقصف بالصواريخ المضادة للطائرات".

وأشارت "يوكراين فورم" الى أنه تمت مهاجمة بلدة ميروبيلسكا بطائرة بدون طيار من طراز "FPV".







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