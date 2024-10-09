أمن الشرقية يضبط سائق السيارة النقل فى حادث وفاة 7 أشخاص بالطريق الإقليمى

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط " سعيد م" 38 عاما مقيم محافظة البحيرة، سائق السيارة النقل فى واقعة مصرع 6 سيدات وسائق فى حادث الطريق الإقليمى، حيث لاذ سائق النقل بالفرار بعد الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديده وضبطه والتحفظ على السيارة وجاري إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما شيع أهالى قرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، جنازة جثامين 6 سيدات وسائق ضحايا لقمة العيش من أبناء القرية، إلى مثواهم الأخيرة، فى جنازة شعبية مهيبة،حيث اتشحت القرية بالسواد حزنا على الحادث المفجع الذي حدث مساء أمس، فى نطاق مركز بلبيس، اثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع سيارة نقل ثقيل، مما أسفر عن انقلاب السيارة ربع نقل التى كان يستقلها المتوفين أثناء عودتهم من العمل بمحافظة السويس سعيا على لقمة العيش لبيع منتجات الجبن والألبان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص جثث هامدة، و6 آخرين مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، قبل أن يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7 حالات، فيما تم تحويل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: "عزة علي" 34 عاما، و"عاطف يوسف" 50 عاما، و"رشا سعيد" 22 عاما، و"إسراء محمد" 25 عاما، و"هالة محمد" 32 عاما، و"كريمة حسين" 52 عاما، و"كريمة متولي" 35 عاما، مقيمين بقرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية، فيما أصيب كلا من: "مروة السيد" 32 عاما، و"سحر عاطف" 27 عاما، و"جنا وليد" 10 أعوام، بكسور وكدمات وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة بلبيس بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، التصريح بدفن جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمى أمام قرية غيتة نطاق مركز بلبيس وتسليم الجثامين لذويهم لتشيعهم إلى مثواهم الأخير، كما أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابسلاتها، وتشكيل لجنة فنية من المرور لفحص السيارتين وتحديد أسباب الحادث.