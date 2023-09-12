إصابة 7 عمال فى حادث بالطريق الإقليمى فى الشرقية

أصيب 7 من عمال اليومية بسحجات وإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى تجاه السويس، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بالطريق الإقليمى اتجاه السويس، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 تم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.