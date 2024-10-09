أمن الحدود وطلب خاص لنائبها.. هاريس تكشف تفاصيل جديدة حول خطتها حال الفوز

كتبت نهال أبو السعود

أجرت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية مقابلة مطولة مع شبكة سي بي اس، واجهت خلالها أسئلة حول كيفية تمويل خططها الاقتصادية، وما إذا كان الديمقراطيون بطيئين في سن تدابير أمن الحدود، وكيف ستواجه روسيا بشأن حربها في أوكرانيا والمزيد.

تأتي مقابلة هاريس مع شبكة سي بي إس وسط حملة إعلامية تضع هاريس أيضًا أمام محاورين أكثر ودية مع جمهور أكثر استهدافًا، مع عدم وجود المزيد من المناظرات بين هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب مع بقاء أقل من 4 أسابيع على التصويت.

أكدت هاريس أن الهجرة "مشكلة طويلة الأمد" عندما سئلت عن نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه سياسات الهجرة ورفضت الإجابة عما إذا كان ينبغي للمسؤولين اتخاذ إجراءات صارمة في وقت سابق، وعند سؤالها عن سبب عدم اتخاذ الإدارة إجراءات صارمة في وقت سابق، استشهدت بمشروع قانون الهجرة المقترح على الكونجرس في أوائل عام 2021 وانتقدت الجمهوريين لرفضهم مشروع قانون حدودي ثنائي الحزبية مؤخرًا بعد أن حثهم ترامب على رفض الإجراء، وقالت : "إنها مشكلة قائمة منذ فترة طويلة. والحلول في متناول اليد. ومنذ اليوم الأول، كنا نقدم الحلول حرفيًا".

قالت هاريس إنها لن تلتقي بشكل ثنائي مع الرئيس الروسي للتفاوض على حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وقالت: "يجب أن يكون لأوكرانيا رأي في مستقبل أوكرانيا .. لن يكون هناك نجاح في إنهاء تلك الحرب دون مشاركة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة في شكل هذا النجاح".

وتجنبت الإجابة عما إذا كانت ستدعم الجهود الرامية إلى توسيع منظمة حلف شمال الأطلسي، أو الناتو، لتشمل أوكرانيا، قائلة إنها "ستتعامل مع الأمر إذا وصل إلى هذه النقطة وفي الوقت الحالي، نحن ندعم قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير المبرر"، وقالت مهاجمة منافسها: "إذا كان ترامب رئيسًا .. لكان بوتين يجلس في كييف الآن".

في إحدى المرات، ظهرت هاريس مع ليز تشيني النائبة الجمهورية التي أعلنت انها لن تدعم ترامب مرشح حزبها فب الانتخابات وستصوت لهاريس، وعندما سُئلت عما إذا كانت تتخيل المشاركة في حملة انتخابية إلى جانب تشيني قبل أربع سنوات، ردت هاريس: "سيكون ذلك رائعًا".

وفي وقت لاحق، ظهر أيضا زميل هاريس في الترشح، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، الذي واجه أسئلة استقصائية حول تصريحات سابقة تم تشريحها من قبل الجمهوريين والصحافة بعد أن أصبح نائب الرئيس، واعترف بتقديم ادعاءات كاذبة حول سجله العسكري وحول وجوده في هونج كونج أثناء اضطرابات ميدان السلام السماوي. لكنه قال إن تلك اللحظات كانت "تعبر عن المشاعر، وتروي قصة، وتخطئ في التاريخ"، على عكس كونه "كاذبا مرضيا مثل دونالد ترامب".

ومع ذلك، قال والز إن هاريس شجعته على اختيار كلماته بعناية أكبر: "قالت، تيم، كما تعلم، عليك أن تكون أكثر حذرا قليلا في كيفية قول الأشياء، مهما كانت".