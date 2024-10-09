"أتواصل مع الزبائن أون لاين".. اعترافات معالج روحانى نصاب بالدقى

كتب: محمود عبد الراضى

أوهم نصاب ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني، حيث تبارى عليه الزبائن، ونجح في جمع الكثير من الأموال على طريقة "البيضا والحجر"، لكن الشرطة ضبطته واعترف بجرائمه.

وقال المتهم ـ في اعترافاته أمام رجال المباحث: أوهمت المواطنين بقدرتي على علاجهم روحانيا، حيث كنت أتواصل معاهم عبر الشات على الانترنت.

وأضاف المتهم : أمارس الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين، مستخدما أدوات السحر مثل الكتب والبخور وغيرها من الأدوات، لاقناع الزبائن بذلك.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة كفرالشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول " تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.