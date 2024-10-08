وزير العدل يستقبل المدير القطرى لمجموعة البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب إبراهيم قاسم

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستيفان جيمربت المدير القطرى للبنك الدولى، ونادر محمد المدير الإقليمى للبنك الدولى، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدى وزير العدل المختصين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

في بدء الاجتماع رحب الوزير بالحضور، مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات لاسيما دعم القدرات والتدريب القضاة، وخبراء إعادة الهيكلة .



كما أشار وزير العدل إلى أنه في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز، فقد تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء .



ومن جانبه، ثمن المدير القطرى لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجازه، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.



كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.



المدير القطري لمجموعة البنك الدولى



جانب من اللقاء اليوم



لقاء وزير العدل بمجموعة البنك الدولى