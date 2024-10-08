وزارة الأوقاف تصدر كتاب "الأدب مع الله والخلق" ضمن سلسلة (رؤية) للنشء

لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إصدار كتاب: "الأدب مع الله ومع الخلق"، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن سلسلة (رؤية) للنشء.

ويعد كتاب "الأدب مع الله ومع الخلق" أحدث إصدارات سلسلة (رؤية) للنشء، من إعداد الكاتبة هناء عبد الهادي، والرسوم للفنان عمرو رجب، وإخراج فني للدكتورة مها إبراهيم.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقدمة الكتاب، إن الآداب هي مجموعة السلوكيات والأفعال والتصرفات التي تصدر منَّا بشكل حسن وصحيح ولائق، سواء كانت مع النفس أو مع الآخرين، مضيفًا أن ديننا الحنيف قدم لنا من خلال القرآن الكريم، والسنة النبوية المشرفة عددًا من الآداب الإسلامية التي تنظم حياتنا، وتحقق النفع لنا وللآخرين في مجتمعنا.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الأدب مع الله -عز وجل- نحظى من خلاله بحب ربنا ورضاه، وهناك الأدب مع رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-، والذي يُمكِّننا من الفوز بصحبته في الجنة، وهناك آداب أخرى تغطي جوانب مختلفة في حياتنا كالأدب مع الوالدين، والأدب مع المعلم، والأدب مع الناس، وأدب الحديث إلى غيرها من الآداب المتعلقة بحياتنا ومعاملاتنا اليومية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، أن وزارة الأوقاف تقدم من خلال كتاب "الأدب مع الله ومع الخلق" عددًا من هذه الآداب، وغيرها في قالب قصصي مبسط برسوم وألوان جاذبة تمكن من فهمها فهمًا صحيحًا؛ لمعرفة كيفية تطبيقها في الحياة اليومية للأطفال والناشئة.