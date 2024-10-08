نائب محافظ القاهرة يتفقد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بشبرا

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور حسام فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بشارع شبرا، اليوم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووزعت منافذ مؤسسة حياة كريمة، اللحوم بأسعار مخفضة بشبرا والمقطم، اليوم الثلاثاء، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشهدت منافذ توزيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة بالقاهرة، إقبال كبير من المواطنين، حيث تم توفير اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، ومنها منفذ متحرك، بميدان السيدة عائشة، كما تم توفير منفذ بالمرج - شارع مؤسسه الزكاه، شارع الجمهوريه، ومنفذ أخر بالبساتين، سوق السيما بجوار مزرعة البط امام مكتب بريد البساتين غرب.



اقبال على منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم



منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم



منفذ حياة كريمة