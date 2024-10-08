منظمة الصحة العالمية: تفشى التهاب الكبد "أ" وحالات الإسهال فى غزة

كتبت أمل علام

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفى اليوم عبر الفيديو بشأن الدورة الـ71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وآخر مستجدات الطوارئ الصحية فى إقليم شرق المتوسط.

شارك فى المؤتمر كل من الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان مدير برنامج الطوارىء بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، والدكتور ادهم رشاد مدير ادارة البرامج بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط، أنه نتيجة الصراع وضرب المنشات الصحية فى غزة طلب من 3 مستشفيات فى غزة من اخلائها، وعلينا ان نشيد بالعاملين الصحيين فى غزة ومن بين 15 ألف طلب اجلاء للعلاج خارج غزة تم الموافقة على 5 آلاف طلب فقط، وقالت، إنه لايزال الإسهال وفيروس التهاب الكب "أ"، وعودة ظهور شلل الأطفال وعلى مدار الــ12 شهرا دعت المنظمة إلى وقف إطلاق النار فى غزة فقد نزح عدد كبير من الناس، وهناك 36 هجوم على المرافق الصحية.