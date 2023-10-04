الصحة العالمية: تفشى الحصبة فى 10 دول بإقليم شرق المتوسط

كتبت أمل علام

عقد المكتب الاقليمى لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر حول مستجدات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط.

من جانبه قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، نشهد زيادة فى عدد من الأوبئة فى السنوات الأخيرة الماضية 63 وباءً فى 22 بلدا انتشرت فى إقليم شرق المتوسط، وهناك فاشيات للحصبة فى 10 دول، والحمى النزفية فى بعض الدول الأخرى، والتغيرات البيئية تسهم ومن ضمنها تغيرالمناخ والذى يؤثرعلى انتشار الأمراض، بالإضافة الى زيادة الأمراض التى ينقلها البعوض.

وأكد، إن السبب الرئيسي الذى أدى لزيادة الفاشيات هى النظم الصحية الضعيفة، والبنك الدولى يصنف 9 بلدان بإقليم شرق المتوسط بأنها ضعيفة، وتعانى من الفاشيات، وانتشار أمراض مثل الكوليرا وأمراض الإسهال وفيروس الروتا، وقدرتنا على التحكم على البعوض تعطلت بسبب الصراع، وعدم الاستقرار السياسي، وذلك بالاضافة الى تغير المناخ والذى يحد من قدرتنا، موضحا اننا قضينا على تفشى الكوليرا التى تنتشر فى حوالى 9 دول، وهناك الكثير من التحديات وهناك عدد من النجاحات فى الحد من انتشار الكوليرا فى لبنان والتى انتشر فيها المرض بسبب الصرف الصحى السىء والمياه غير النظيفة.

من جانبه قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، انه من المقررعقد الدورة السبعين لشرق المتوسط فى القاهرة يوم الاثنين المقبل، لمناقشة حالات الطوارىء الصحية، والنهوض بالصحة فى جميع انحاء الاقليم حيث تواجه بلدان الاقليم من الطوارىء الصحية والكوارث الطبيعية وحالات النزوح الجماعى وحتى منتصف عام 2023 يحتاج 140 مليون شخص إلى مساعدات بإقليم شرق المتوسط، وعام 2022 شهد الإقليم أكثر الكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وفاشيات وفى عام 2023 حدثت عدد من الفاشيات، وقد تسببت الحرب فى السودان والفيضانات التى ضربت ليبيا إلى تعرض الآلاف لسوء التغذية وكذلك اليمن وافغانستان والصومال .

وأكد، إنه فى سوريا إذا لم يتم توفير كافى من المساعدات واللقاحات فى نهاية عام 2023 سيتعرض الكثيرين لمشاكل صحية، موضحا ، انه فى السودان اثرت الحرب على النظظام الصحى و70 % من المؤسسات الصحية لا تعمل، وهناك ضغط شديد على الاماكن التى تعمل وتوقفت برامج التطيعمات للأطفال، وهناك أمراض كثيرة تنتشر حاليا لأن الطقس حاليا ممطر مما يؤدى لانتشار وهناك 500 ألف نازح الى خارج السودان ونتعامل مع المنظمات الاممية لتوفير الخدمات الصحية.

وأضافت الدكتورة هالة خضري، رئيسة فريق الطوارئ الصحية بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا ان الفيضانات كانت تفوق الوصف والخسائر التى حدثت لأهالى درنة والارقام التى تم رصدها تصل لـ 4330 حالة وفاة، و8500 شخص فى عداد المفقودين و101 من العامين الصحيين توفوا نتيجة الكارثة التى حدثت فى درنة ومنهم 25 طبيب متخصص مما سيؤثر على النظام الصحى فى ليبيا، موضحة، إن هناك اطباء حسروا أهاليهم وأسرهم، مشيرة الى ان هناك بعض الجثامين ثم الحصول عليها فى اماكن بعيدة على الشواطىء ونسعى لدفن الجثامين بطرق صحيحة.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي بالقاهرة في الفترة من الإثنين 9 إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، وقد تقررعقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالحضور الشخصي هذا العام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن موضوع الدورة السبعين هو "المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر صحة في إقليم شرق المتوسط.. تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع وبالجميع".

وأضافت المنظمة أنه من المقرر عقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط ​​في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة في الفترة من الاثنين 9 إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، وبالنسبة لأعضاء وفد الدول الأعضاء غير القادرين على الحضور شخصيًا، سيتم بث الاجتماع عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني العام لمنظمة الصحة العالمية. ستتم مشاركة تفاصيل الوصول إلى البث المباشر للجلسات في الوقت المناسب.

ستكون الوثائق الرسمية للدورة متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الإقليمية في شهر سبتمبر 2023، ولن يتم إرسال الوثائق بالبريد. ويرجى من المشاركين الاطلاع على الوثائق عبر الإنترنت.

وأشارت المنظمة إلى إنه ستقام فعالية "الصحة قول وعمل" في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر بالقاهرة، وسيشمل ماراثونا يحضره عدد من مسئولي المنظمة وعلى رأسهم الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، وعدد من المسئولين المصريين، كما سيتم عقد الجلسة الافتتاحية للدورة السبعين لشرق المتوسط مساء نفس اليوم بمقر المكتب الاقليمى للمنظمة بالقاهرة.

شارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتورة هالة خضري، رئيسة فريق الطوارئ الصحية بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا.