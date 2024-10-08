للشباب.. 4 علامات تحذيرية قبل الإصابة بنوبة قلبية بأيام لا تتجاهلها

كتبت فاطمة خليل

لا يعرف الكثيرون أن أطباء القلب يقولون إن النوبة القلبية يمكن الشعور بها قبل ساعات وأيام وحتى أسابيع من حدوثها، فإنها تعطي علامات مختلفة في وقت مبكر، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها والتى تشير إلى قرب الإصابة بنوبة قلبية وكيفية التعامل معها، بحسب موقع تايمز ناو.



وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أمراض القلب هي الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومرض القلب الإقفاري مسئول عن 13٪ من إجمالي الوفيات في العالم، بينما في وقت سابق، لم تُرَ هذه الحالات إلا لدى كبار السن، في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع في أمراض القلب بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

العلامات المبكرة للنوبة القلبية

التعرق

إذا كنت تتعرق أكثر من المعتاد وتعاني من ضيق في التنفس فجأة، حتى بدون مجهود بدني، فقد يكون هذا علامة على نوبة قلبية وشيكة.

إن الاستيقاظ متعرقًا أكثر من المعتاد قد يكون علامة تحذير.

آلام الرقبة والكتف

هذه العلامة شائعة جدًا عند النساء حيث لا يشعر حوالي نصفهن بأعراض ألم الصدر. وفقًا لعدة تقارير، قد تشعر المرأة بألم مستمر في الظهر أو الرقبة أو الفك أو حتى في بعض الأحيان في لوحي الكتف قبل أو أثناء النوبة القلبية.

ضيق في الصدر

قد يشعر المرء بضغط أو حتى ضيق في الصدر وهو شكل مختلف من الألم.

ألم حاد في الذراع

يعاني العديد من الأشخاص من ألم حاد في الذراع. يكون هذا الألم شديدًا للغاية بحيث لا يمكن تحمله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يشعرون أيضًا بألم في الفك حيث يمكن أن يكون علامة على نوبة قلبية وشيكة.

نصائح للحفاظ على صحة قلبك ومنع أمراض القلب

تغييرات نمط الحياة: ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن صحي، والحد من تناول الكحول، والحصول على 7-8 ساعات من النوم.

تغييرات النظام الغذائي: تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. دمج البروتين الخالي من الدهون (الأسماك والدواجن والبقوليات)، واختيار الدهون الصحية (المكسرات وزيت الزيتون) والحد من الدهون المشبعة والصوديوم والسكريات المضافة. أيضًا، اشرب الكثير من الماء.

الإقلاع عن التدخين: الإقلاع التام عن التدخين يقلل من الإصابة بأمراض القلب والوفيات. التدخين الإلكتروني، وهو موضة جديدة، لكنه ضار بنفس القدر مثل السجائر.