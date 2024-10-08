كامل الوزير: لأول مرة قمت بتقسيط الجمارك لمساعدة المصانع المتعثرة

نور على

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل دور وزارة الصناعة فى إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المغلقة والمتوقفة والمتعثرة قائلا: "عددها بلغ 12 ألف مصنع بعضهم متعثر مش قادر يستكمل إنشاؤه أو اشتغل ووقف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، الذى تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وتابع كامل الوزير: "هناك بعض الحالات مشكلته إنه مش لاقى فلوس يدفع الجمارك، فبسرعة صدقت لأول مرة على تقسيط الجمارك القانون مش بيقول كدا لكن نقدر نستغل القانون استغلال سليم ونلاقى بند يتيح لى التصديق من رئيس الجمهورية قمت بتقسيط الجمارك وخفضت الرسوم على الخطوط الملاحية للبعض 75% و50% وقولت لأصحاب المصانع المتعثرة لظروف فنية أو ادارية ومحتاجة قرار هاخد القرار مع زملائى فى الحكومة واللى متعثر لظروف مالية إللى أقدر أساعده هاساعده".

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية "هافضل وراء أصحاب المصانع المتعثرة حتى يعملوا ويشتغلوا".