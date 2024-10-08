قصص رائعة وهادفة للأطفال.. الأوقاف تصدر العدد الجديد من مجلة الفردوس

كتب لؤى على

أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العدد الجديد لشهر ربيع الآخر من مجلة "الفردوس" للأطفال، ويتضمن موضوعات جاذبة للطفل وهادفة نحو مستقبل مشرق لأبنائنا.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في افتتاحية هذا العدد، أن من حسن الطالع أن يصدر هذا العدد بالتزامن مع شهر أكتوبر شهر الانتصار؛ لتكون فرصة طيبة للحديث عن البطولة، وكيف تكون بطلًا في مكانك.

وأضاف وزير الأوقاف: حينما يأتي شهر أكتوبر يتمنى كل منّا لو أنه كان بطلًا من أبطال هذه الحرب الجليلة، بل يتمنى لو أتيحت له الفرصة ليلتحق بالجيش المصري ليخدم وطنه، ويعبر عن مدى حبه له.

وأشار إلى أن كل إنسان يستطيع أن يكون بطلًا في مكانه، ويستطيع أن يخدم وطنه، ويعبر عن حبه له في مجاله، فإتقان العامل لعمله هو خدمةٌ وحب لوطنه، وإخلاص المعلم في مهنته هو خدمة وحب لوطنه، وحسن تربية الأم لأبنائها هو خدمة وحب لوطنها، واجتهاد الأبناء في دراستهم وسعيهم لتحقيق مستقبل أفضل لهم وللوطن هو حب وخدمةٌ لهذا الوطن.

ووجه نصيحة للمصريين قائلا: "اجعلوا حب الوطن أمامكم في كل عمل تقومون به، واجعلوا البطولة والمنافسة في تحقيق مستقبلٍ أفضل لمصرنا الغالية".

جدير بالذكر أن العدد الجديد يتضمن قصصًا رائعة منها عنقود العنب، وأجمل الألوان، والأدب مع المعلم، وماجد والكتاب السحري، أخي وأنا، وغيرها من القصص والمواضيع المشوقة.