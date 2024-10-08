فى ذكرى السابع من أكتوبر.. ترامب يتهم الديمقراطيين باحتضان "معاداة السامية"

كتبت ريم عبد الحميد

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، خصومه الديمقراطيين باحتضان "معاداة السامية" بطريقة لم يفعلها الجمهوريون.

وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب، وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، قال إن الكراهية المعادية لليهود قد عادت حتى هنا فى أمريكا، فى شوارعنا وإعلامنا وجامعاتنا، وداخل صفوف الحزب الديمقراطى على وجه الخصوص.

وتابع ترامب قائلاك سأقول لكم أن هذا ليس موجودا فى الحزب الجمهورى، لم يصب الحزب الجمهورى بهذا المرض المروع.

وتقول الصحيفة إن ترامب كرر هذه الحجة مرارا على مدار العام الماضى، وهو يصور نفسه داعما قويا لإسرائيل ويتودد لكسب دعم الناخبين اليهود. إلا أن الرئيس الامريكى السابق واجه انتقادات بسبب تعليقاته وصلاته بأشخاص ادلوا بتصريحات وصفتها بانها "معادية للسامية".

ففي الشهر الماضى، قال إن اليهود سيكون لهم علاقة كبير بالخسارة فى حال هزيمته فى الانتخابات، وشكك فى عقلية اليهود الديمقراطيين، علما بأن أن اليهود الأمريكيين طالما أيدوا الديمقراطيين بفارق كبير.



وجاءت تصريحات ترامب خلال فعالية فى منتجع للجولف فى فلوريدا، والذى شهد حضور العديد من أعضاء الكونجرس وقادة اليهود. وأقام المنظمون احتفالا بإضاءة الشموع فى الجزء الأول من الفعالية، بينما قال العديد من الحاضرين أن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان ترامب فى اليت الأبيض.

وقبل الفعالية، قال نيكولاى سبيفك، الناجى من الهولوكوست إنه يدعم ترامب لانه يريد أن تنتهى الحرب. وقال أنه لا يعجبه ما يفعله بايدن، وأن ترامب سيوقف الحرب.