علماء روس يطورون ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد السكتات الدماغية

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أعلنت جامعة تومسك الطبية الروسية، تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى فى استعادة حركات أيديهم بعد التعرض للشلل المؤقت، جراء الإصابة بالسكتات الدماغية.

وجاء فى بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة، نقله موقع روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء في مركز (CyberMed) للخدمات الطبية التابع للجامعة، تمكنوا من تطوير ذراع اصطناعية تساعد المرضى على إجراء تمارين التأهيل لاستعادة حركات أيديهم بعد تعرضهم للسكتات الدماغية.

وأضاف البيان أن الذراع الاصطناعية تتألف من قسمين: قسم يحتوي على أجهزة قادرة على نسخ المعلومات حول حركة اليد السليمة للمريض، وآخر يستخدم لتحريك اليد المصابة ويكرر حركات اليد السليمة، هذه التقنية تساعد على استعادة الاتصالات العصبية مع القسم الذي يتلف في المخ بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتابع: إن الذراع الاصطناعية الجديدة لا يمكنها تكرار حركات يد المريض السليمة فحسب، بل تساعد المريض على إجراء بعض التمارين المنزلية الإضافية لليد المصابة، ما يسرّع عملية الشفاء.