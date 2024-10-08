اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 08:34 م
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زحام مرورى إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بالبضائع أسفل الطريق الأوسطى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:33 م
زحام مرورى إثر انقلاب سيارة تريلا محملة بالبضائع أسفل الطريق الأوسطى زحام مروري -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انقلبت سيارة نقل محملة بالضائع على الطريق الدائرى الأوسطى، ما أدى إلى توقف حركة السيارات وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا  يفيد بانقلاب سيارة تريلا محملة بالبضائع  بالطريق الدائرى الاوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا  بالطريق الأوسطي ومحملة بضائع، وتم الدفع بأوناش المرور ورفع آثار الحادث فيما اصيب قائد السيارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.







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