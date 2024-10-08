ذوو الإعاقة على رأس أولويات التحالف الوطنى.. تعرف على التفاصيل

كتبت: سمر سلامة

يبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، جهودا كبيرة من أجل دعم الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها ذوو الهمم فى مصر، انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهم، وكان أبرز هذه الجهود إطلاق التحالف مبادرة "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.



وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف واضحة لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع، حيث تهدف الحملة الوصول إلى 10 ملايين مواطن فى 24 محافظة، إلى رفع الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعى صناع الحياة مصر فى الحفل.

وتستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب فى دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع، وتحقيق المساواة للجميع، وجاءت فعاليات حملة "أحسن صاحب"؛ لنشر الوعي، وتعريف الشباب على المبادرة، وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوى القدرات، والهمم فى المجتمع، وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات، التى تواجههم فى المجتمع.