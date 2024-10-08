اليوم السابع
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حياة كريمة توفر لحوما بسعر مخفض فى أحياء ومدن الجيزة (فيديو)

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 05:01 م
حياة كريمة توفر لحوما بسعر مخفض فى أحياء ومدن الجيزة (فيديو) حياة كريمة توفر اللحوم بأسعار مخفضة
كتبت - مرام محمد

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طرحت منافذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، كيلو اللحوم بـ185 جنيهًا، وذلك في مناطق (الطالبية، جنوب الجيزة، طموة بأبو النمرس).

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتطرح منافذ المبادرة بمحافظة الجيزة كيلو اللحوم البلدية بسعر 210 جنيهات، وكيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، والدواجن المجمدة زنة 900-1000 بـ90 جنيهًا.







حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اللحوم

منافذ لحوم حياة كريمة

الجيزة



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