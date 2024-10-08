إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة فى الطالبية بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

شهد منفذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في بحي الطالبية في محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة

وطرح المنفذ كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، وكيلو اللح المفروم البلدي بـ190 جنيهًا، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهدت منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إذ تم إطلاق منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في المناطق الآتية: (جنوب الجيزة، الطالبية، أبو النمرس).

وواصلت المؤسسة، اليوم، طرح اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة في المحافظات، وإطلاق منافذ أخرى متنقلة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الأحياء والمراكز والقرى.



إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة فى الطالبية بالجيزة



إقبال على منفذ لحوم حياة كريمة فى الطالبية